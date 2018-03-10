Глава Подмосковья поручил разобраться с «ароматами» полигона "Ядрово" за три месяца

Глава Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему неприятных запахов с мусорного полигона "Ядрово" под Волоколамском в течение трех месяцев. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Подмосковья.

10 марта, говорится в сообщении регионального министерства, Воробьеву был представлен «план мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия объекта на окружающую среду».

Предполагается, что через две недели на полигоне "Ядрово" начнут монтировать системы дегазации: пробурят скважины и начнут сжигать свалочные газы. В дальнейшем свалку планируют накрыть пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи. Вокруг полигона установят четыре станции экомониторинга (две из них уже работают), данные с которых будут доступны всем желающим.

ГУ МЧС России по Московской области заявляет, что в Волоколамском районе не выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха. Опасности для жителей нет, сообщили представители ведомства.

Жители Волоколамского района, в свою очередь, продолжают жаловаться на неприятные запахи, а также указывают на то, что выбросы со свалки угрожают здоровью.

10 марта в Волоколамск приехала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Представитель компании, эксплуатирующей "Ядрово", сообщил, что «во избежание провокаций» работа полигона была временно приостановлена. Тем не менее сотни собравшихся устроили митинг у проходной полигона. В соцсетях даже сообщали о попытках штурма здания администрации, которым противостояли полицейские.