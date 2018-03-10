Глава Подмосковья поручил разобраться с «ароматами» полигона "Ядрово" за три месяца
Глава Московской области Андрей Воробьев поручил решить проблему неприятных запахов с мусорного полигона "Ядрово" под Волоколамском в течение трех месяцев. Об этом сообщили в министерстве экологии и природопользования Подмосковья.
10 марта, говорится в сообщении регионального министерства, Воробьеву был представлен «план мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия объекта на окружающую среду».
Предполагается, что через две недели на полигоне "Ядрово" начнут монтировать системы дегазации: пробурят скважины и начнут сжигать свалочные газы. В дальнейшем свалку планируют накрыть пластиковым покрытием, чтобы купировать запахи. Вокруг полигона установят четыре станции экомониторинга (две из них уже работают), данные с которых будут доступны всем желающим.
ГУ МЧС России по Московской области заявляет, что в Волоколамском районе не выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязнения воздуха. Опасности для жителей нет, сообщили представители ведомства.
Жители Волоколамского района, в свою очередь, продолжают жаловаться на неприятные запахи, а также указывают на то, что выбросы со свалки угрожают здоровью.
10 марта в Волоколамск приехала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Представитель компании, эксплуатирующей "Ядрово", сообщил, что «во избежание провокаций» работа полигона была временно приостановлена. Тем не менее сотни собравшихся устроили митинг у проходной полигона. В соцсетях даже сообщали о попытках штурма здания администрации, которым противостояли полицейские.
Источник: "Медуза"
Справка:
Полигон Ядрово, расположенный в нескольких километрах от Волоколамска, был запущен в 2008 году. В последние несколько лет, как сообщалось, нагрузка на полигон резко возросла.
С 7 марта в Волоколамском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Такая мера, как объявили власти Подмосковья, была принята для ликвидации «последствий выброса свалочного газа» на полигоне Ядрово. Превышения ПДК вредных веществ и угрозы жизни жителям нет, уверяют они.
С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39. В 2017–2018 годах предполагалось закрыть еще 11 полигонов, однако работу как минимум двух из них власти решили продлить.