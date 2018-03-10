Производитель контейнеров для допинг-проб решил свернуть их выпуск: это противоречит нашим ценностям

Производитель Berlinger Special AG (Швейцария) будет постепенно прекращать производство контейнеров для допинг-проб. Фирма выпускала эту продукцию с 1990-х годов.

Решение компании связано с тем, что в последние годы количество допинговых манипуляций только росло, а требования к наборам для проб менялись.

«Это не только наносит вред спорту, но и становится несовместимым с нашими корпоративными ценностями», — цитирует заявление Berlinger 10 марта «Медуза».

При этом фирма не будет резко прекращать выпуск контейнеров. Еще некоторое время Berlinger будет обеспечивать клиентов, чтобы не сорвать проведение антидопинговых мероприятий.