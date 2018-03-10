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10.03.2018 18:35

Производитель контейнеров для допинг-проб решил свернуть их выпуск: это противоречит нашим ценностям

Производитель Berlinger Special AG (Швейцария) будет постепенно прекращать производство контейнеров для допинг-проб. Фирма выпускала эту продукцию с 1990-х годов.

Решение компании связано с тем, что в последние годы количество допинговых манипуляций только росло, а требования к наборам для проб менялись.

«Это не только наносит вред спорту, но и становится несовместимым с нашими корпоративными ценностями», — цитирует заявление Berlinger 10 марта «Медуза».

При этом фирма не будет резко прекращать выпуск контейнеров. Еще некоторое время Berlinger будет обеспечивать клиентов, чтобы не сорвать проведение антидопинговых мероприятий.

Справка:

Компания Berlinger производит, в числе прочего, контейнеры BEREG-KIT, которые использовались для забора допинг-проб у российских спортсменов. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) объявило, что эти контейнеры можно было вскрыть, не оставив следов. В России обвинения во вскрытии и подмене допинг-проб спортсменов категорически отрицают.

В январе ВАДА объявила, что получила информацию о том, что новую модель контейнеров BEREG-KIT можно легко вскрыть после заморозки. Антидопинговое агентство начало расследование, подчеркнув, что до его завершения продолжит сотрудничество с Berlinger. На Олимпиаде в Пхенчхане, прошедшей в феврале, использовались контейнеры BEREG-KIT предыдущей модели.


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