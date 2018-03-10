Ведущий Первого канала рассказал о нападении украинского десантника

Ведущий телепрограммы «Время покажет» Артем Шейнин подтвердил факт столкновения с украинским военным Валерием Ананьевым, однако назвал случившееся провокацией.

«Сама по себе ситуация действительно имела место вчера. Конечно, никакой бури эмоций, которую он описывает, не было и в помине», — заявил ведущий РБК 10 марта.

«Это была хорошо продуманная провокация его и тех, кто был с ним, а он точно был не один», — добавил он.

По словам Шейнина, «провокация» была направлена на то, чтобы «вызвать ответную реакцию с его стороны». «Он сказал мне, что если бы мы были в другом месте, то он бы меня убил. На что я ему ответил: "Мы же не в этом месте, разговаривать не о чем", и пошел», — пояснил он.

По словам Шейнина, Ананьев «действовал рационально и понимал, что сам ничего делать не собирается». «Он хотел спровоцировать на что-то меня. Он начал плеваться, а я уже лет 48 ни с кем не выяснял отношения плевками, так что развернулся и ушел», — рассказал телеведущий.

Журналист пояснил, что целью нападения, вероятно, был хайп, для которого он является «идеальной мишенью».

«Он чем-то напоминает меня в таком же возрасте. Я отношусь к нему как к заболевшему ребенку, который рано или поздно, есть надежда, выздоровеет», — сказал ведущий. Он добавил, что испытывает к оппоненту «только жалость и сочувствие».

Ранее Ананьев рассказал подробности конфликта украинскому изданию Gordon.ua. По его словам, он увидел журналиста в аптеке и подкараулил на выходе из нее. Он плюнул Шейнину в лицо «за то, что «он сказал, что воевал в Афгане». Свое поведение военнослужащий объяснил тем, что журналист поддерживает военный конфликт в Донбассе.