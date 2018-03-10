У полигона в Волоколамске снова собрались сотни. В соцсетях пишут о попытках штурма администрации
Несколько сот митингующих собрались в эти минуты у проходной мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске.
Как сообщает «Эхо Москвы», жители города держат в руках плакаты с надписью «Нет мусорному геноциду». Ранее о своем участии в акции протеста заявляла кандидат в президенты Ксения Собчак. Возможно, в связи с этим полигон 10 марта приостановил работу на день.
Впрочем, Ксения Собчак написала в Twitter днем, что ее на подъезде к полигону остановили сотрудники ДПС и держат до сих пор. А сотрудники ОМОН и полиция перекрыли дороги и подъезды к свалке «Ядрово».
В соцсетях, в свою очередь, пишут, что митингующие попытались штурмом взять территорию свалки. К зданию администрации предприятия прибыли несколько спецподразделений полиции в полном обмундировании.
Напомним, 8 марта в Волоколамске уже была акция протеста. Жители попытались перекрыть дорогу к свалке, но им помешал ОМОН.
Справка:
Полигон Ядрово, расположенный в нескольких километрах от Волоколамска, был запущен в 2008 году. В последние несколько лет, как сообщалось, нагрузка на полигон резко возросла.
С 7 марта в Волоколамском районе введен режим чрезвычайной ситуации. Такая мера, как объявили власти Подмосковья, была принята для ликвидации «последствий выброса свалочного газа» на полигоне Ядрово. Превышения ПДК вредных веществ и угрозы жизни жителям нет, уверяют они.
С 2013 года в Подмосковье были закрыты 24 мусорных полигона из 39. В 2017–2018 годах предполагалось закрыть еще 11 полигонов, однако работу как минимум двух из них власти решили продлить.