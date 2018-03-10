У полигона в Волоколамске снова собрались сотни. В соцсетях пишут о попытках штурма администрации

Несколько сот митингующих собрались в эти минуты у проходной мусорного полигона "Ядрово" в подмосковном Волоколамске.

Как сообщает «Эхо Москвы», жители города держат в руках плакаты с надписью «Нет мусорному геноциду». Ранее о своем участии в акции протеста заявляла кандидат в президенты Ксения Собчак. Возможно, в связи с этим полигон 10 марта приостановил работу на день.

Впрочем, Ксения Собчак написала в Twitter днем, что ее на подъезде к полигону остановили сотрудники ДПС и держат до сих пор. А сотрудники ОМОН и полиция перекрыли дороги и подъезды к свалке «Ядрово».

В соцсетях, в свою очередь, пишут, что митингующие попытались штурмом взять территорию свалки. К зданию администрации предприятия прибыли несколько спецподразделений полиции в полном обмундировании.

Напомним, 8 марта в Волоколамске уже была акция протеста. Жители попытались перекрыть дорогу к свалке, но им помешал ОМОН.