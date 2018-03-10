В Петроградском районе глыба льда обрушилась на голову женщине
Упавшая с крыши наледь отправила в больницу петербурженку днём 10 марта.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МВД по городу и Ленобласти, около 14:30 с кровли 46-го дома на Большом проспекте Петроградской стороны скатился ледяной нарост. Упав с высоты четвёртого этажа, глыба по касательной задела прохожую. Шедшая рядом знакомая вызвала скорую, женщину госпитализировали.
На том же Большом проспекте, но у дома №67, горожане зафиксировали сегодня «обстрел» иномарки льдом. В момент падения на тротуаре не было прохожих, удар на себя приняла крыша припаркованного автомобиля.
Справка:
За зиму в Петербурге возбуждено несколько «сосулечных» уголовных дел. 12 февраля на Большой Зелениной улице, 31 наледь со строительных лесов задела проходившую мимо женщину — та получила сотрясение головного мозга. Уголовное дело возбудили в отношении неустановленных лиц ООО «Реставратор», которое занималось капремонтом фасада здания. Компании инкриминировали 238 статью УК РФ (выполнение или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
По той же 238-й статье ранее возбудили дело после падения сосульки на 10-летнего сына сотрудницы прокуратуры на улице Адмирала Коновалова. А гибель пенсионерки на Васильевском острове и травмирование мужчины на Чапаева расценили как преступную неосторожность.