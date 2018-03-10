В Петроградском районе глыба льда обрушилась на голову женщине

Упавшая с крыши наледь отправила в больницу петербурженку днём 10 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МВД по городу и Ленобласти, около 14:30 с кровли 46-го дома на Большом проспекте Петроградской стороны скатился ледяной нарост. Упав с высоты четвёртого этажа, глыба по касательной задела прохожую. Шедшая рядом знакомая вызвала скорую, женщину госпитализировали.

На том же Большом проспекте, но у дома №67, горожане зафиксировали сегодня «обстрел» иномарки льдом. В момент падения на тротуаре не было прохожих, удар на себя приняла крыша припаркованного автомобиля.