Биатлонистка Мякяряйнен не будет бойкотировать российский этап Кубка мира

Биатлонистка Кайса Мякяряйнен заявила, что собирается принять участие в заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени, несмотря на протест представителей Международного союза биатлонистов и некоторых спортсменов.

В комментарии Yle 10 марта финская спортсменка отметила, что профессиональные биатлонисты выступают там, где федерация решает проводить соревнования. Кроме того, главная задача для биатлониста, претендующего на первые места в общем зачете, – бороться за победу на каждом этапе.

Ранее шведская биатлонистка Ханна Эберг также заявила, что не будет отказываться от участия в соревнованиях в России.

Вице-президент Международного союза биатлонистов Джеймс Каррабре, в свою очередь, выступил против проведения соревнований в России из-за допинговых нарушений со стороны россиян. Кроме того, федерация биатлона США приняла решение бойкотировать российский этап Кубка мира, а олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон также отказался от участия.

Напомним, что 9-й этап Кубка мира в Тюмени пройдет 22 – 25 марта.