В Минобрнауки объяснили отзыв заявки в ЦЕРН: Россия хочет большего

Россия намерена повысить свое участие в Европейской организации по ядерным исследованиям. С этим и связан отзыв заявки на членство в ЦЕРН. Так прокомментировали появившуюся утром 10 марта новость в Минобрнауки.

Заявление замглавы департамента информационной политики ведомства Владимира Шулова приводит РБК.

По словам чиновника, действующее соглашение между Россией и CERN было подписано в 1993 году.

«С тех пор изменились статус и название организаций, которые подписывали договор, изменилось законодательство и наполнение экспериментов, обсуждавшихся при подписании», — объясняет Шулов.

Он также добавил, что в 2017 году европейская организация и Минобрнауки договорились о подписании нового соглашения о сотрудничестве, которое «дает России особый статус по участию в экспериментах».

«Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве», — сообщил Шулов.

По его словам, новое соглашение стороны подпишут уже в текущем 2018 году. Документ «зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке». Кроме этого, сообщил чиновник, в новом соглашении предполагается оговорить участие ЦЕРН в строительстве научных установок в России класса «мегасайнс».

В настоящее время проект нового соглашения проходит процедуру согласования.

«В первой половине года проект будет рассмотрен на международном совете CERN, и затем документ будет подписан. В результате Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики», — объяснил Шулов.

О том, что Россия отозвала свою заявку на членства в CERN, стало известно сегодня. При этом отмечалось, что соответствующее послание было направлено Москвой еще в конце 2017 года.