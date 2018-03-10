Двух граждан Финляндии осудили в Испании за убийство бездомного

Два финна и гражданин Ирландии получили 2,5 года тюрьмы в Малаге за убийство 51-летнего англичанина, хотя прокурор требовал для них трехлетнего срока. Граждане Финляндии признали свою вину. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Следствие полагает, что трио убило бездомного из ненависти. Они издевались над бомжом, а затем привязали его к скамейке, после чего он умер. Злоумышленники документировали свое преступление, что и стало главной уликой. Один из финнов загрузил видео издевательств на "Фейсбук", но затем удалил. Финская полиция смогла сохранить ролик и предоставила его испанским коллегам.