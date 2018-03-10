Решение о том, пускать ли Собчак в Крым, примут украинские пограничники

Решение о том, пропускать или нет в Крым кандидата в президенты России Ксению Собчак, примут украинские пограничники. Об этом 10 марта заявил руководитель погранслужбы Украины Олег Слободян.

«Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы», — цитирует Слободяна «Коммерсант».

Напомним, в начале марта Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Политик объяснила, что считает полуостров «украинским с точки зрения международного права». Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на это, что придерживаться законодательства «для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив».

«Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это, конечно, политическая шизофрения», – отметил он.

7 марта стало известно, что Собчак попала в список сайта «Миротворец», куда вносят тех, кто «мог совершить преступления против национальной безопасности Украины». Поводом для этого послужило именно заявление Ксении Анатольевны о желании поехать в Крым через украинскую территорию. Администрация сайта посчитала это «манипулированием общественно значимой информацией с целью получения политических дивидендов». Тем более что, как выяснилось, на полуострове после его присоединения к России Собчак уже была — в апреле и июле 2014 года. Это авторы «Миротворца» посчитали «сознательным нарушением государственных границ Украины».