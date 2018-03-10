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10.03.2018 16:24

Взрыв газа разрушил стену жилого дома в Краснодаре: семеро пострадавших

Семь человек пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в столице Кубани 10 марта. Частично оказались разрушенными стены здания и кровля.

Взрыв газа разрушил стену жилого дома в Краснодаре: семеро пострадавших

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, информация о взрыве газа на Славянской улице, 75, в Краснодаре поступила на пульт дежурного около 10.20. Спасатели эвакуировали из квартир 30 человек.

По данным СМИ, семеро жильцов, в том числе дети 9 и 12 лет, получили ранения, их госпитализировали.

Взрывной волной повредило кровлю, также произошло частичное обрушение стены на пятом и четвертом этажах. Погибших в результате происшествия  нет.

Сейчас спасатели разбирают завалы. Дом отключили от всех коммуникаций. Эвакуированные жильцы размещены в гостинице «Кавказ».

 

 

 


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