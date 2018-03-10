Депутат Рады пригрозил россиянам выселением из Крыма

Все россияне будут депортированы из Крыма. Об этом в интервью украинскому Пятому каналу 10 марта заявил депутат Верховной рады Украины и лидер запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров.

По мнению политика, все живущие на полуострове россияне должны будут покинуть его территорию.

«Все россияне должны знать о том, что, если у них есть там где-то намерения или, не дай бог, если они это уже осуществили и переехали на постоянное проживание в Крым, <…> что они будут обязаны выехать»,- цитирует Чубарова НТВ.

Депутат Рады считает, что это единственный вариант развития событий в Крыму. Ранее он заявлял, что сторонники меджлиса продолжают вести подрывную деятельность на полуострове, а их действия напрямую координирует Киев.