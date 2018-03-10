СК проверяет информацию о начавшей в пятилетнем возрасте половую жизнь девочке из Петербурга

Следственный комитет начал проверку по возможному посягательству на половую свободу пятилетней жительницы Петербурга. Поводом для вмешательства правоохранителей стал визит родителей с девочкой в частную клинику.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне около девяти вечера безработная петербурженка привела в медцентр пятилетнюю дочь и попросила гинеколога о приеме. Специалист осмотрела ребенка и зафиксировала кровоподтеки, нарушение целостности тканей и иные признаки потери девственности.

Показаний к госпитализации девочки в клинике не нашли, но оповестить правоохранителей сочли обязанностью. По данным нашего издания, на теле юной пациентки нашли другие травмы, например синяки на ногах.

Полиция и Следственный комитет изучают обстоятельства жизни девочки в семье. 31-летняя мать, которая привела пострадавшую в частную клинику, будет опрошена.

Вчера днем в Петербурге был задержан 49-летний безработный мужчина, заподозренный в изнасиловании четырехлетней дочери своего друга. По предварительным данным, они вместе отмечали Международный женский день.