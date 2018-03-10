СМИ: Англичане завербовали Скрипаля еще в 1995-м
Подробности вербовки англичанами российского разведчика Сергея Скрипаля публикует 10 марта британское издание The Times.
Ссылаясь на неназванный источник в разведывательных структурах, газета пишет, что в 1990-х полковник ГРУ Скрипаль прилетел в Испанию в командировку. Там он попал в поле зрения сначала местных спецслужб, а потом и МИ-6. В 1995 году российский офицер встретился с агентом британской разведки, действовавшим под маской торгового представителя.
Контакты продолжались в каждый приезд Скрипаля в Испанию: мужчина страдает диабетом и регулярно лечился в этой европейской стране. Постепенно, по данным The Times, разведчик расширял контакты с МИ-6 и в итоге был завербован. Он получил позывной «Немедленный» (Forthwith).
Когда сотрудник ГРУ перешел на работу в правительство Московской области, его сотрудничество с британскими спецслужбами не прекратилось. Ему даже купили дом неподалеку от Малаги. Именно там агенты МИ-6 проводили с отставным полковником многочасовые встречи и платили ему за каждую около 5 – 6 тысяч долларов. Впрочем, есть информация, что однажды по требованию Скрипаля ему выплатили 10 тысяч долларов.
Своим агентам Скрипаль якобы передал «весь телефонный справочник ГРУ». Когда его освободили и он переехал в Соединенное Королевство, он якобы еще некоторое время консультировал западные разведслужбы и, как утверждает The Times, ежемесячно встречался с завербовавшим его агентом в ресторане в Солсбери, где обсуждал некие дела в Польше.
Справка:
Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены на скамейке в городе Солсбери днем 4 марта в бессознательном состоянии. В местной больнице им диагностировали отравление неизвестным веществом.
Британская полиция и контрразведка рассматривают несколько вероятных причин произошедшего, среди них покушение на убийство, спонсированное государством, «попытка ложно обвинить Россию или личный спор».
В британском МИДе призвали «не торопиться с выводами» и не искать «руку России». В МИДе РФ заявили, что западные журналисты используют инцидент для нагнетания антироссийских настроений.
По последним данным, Скрипаль и его дочь, вероятно, отравились дома, а не в торговом центре.
До 1999 года Сергей Скрипаль служил в Главном разведуправлении Генштаба России. В 2006 году его признали виновным в шпионаже в пользу Великобритании и приговорили к 13 годам лишения свободы. В 2010 году Скрипаль был помилован.