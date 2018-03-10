В борьбе против прогулок петербуржцев по льду применили громкоговорители

Проводы морозов горожане сопровождают вынужденным «обрядом» погружения в ледяную воду. «Ритуал» настолько обеспокоил МЧС, что желающих прогуляться по льду Невы решили отпугивать громкоговорителями.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС города 10 марта, после "купания" в полынье 11-летней девочки и бразильца спасатели «принимают беспрецедентные меры».

В акватории дежурят суда на воздушных подушках, а по набережным прогуливаются сотрудники МЧС, предупреждающие пешеходов об опасности выхода на лёд.

«Сегодня по центральным набережным города курсируют специальные автомобили пожарно-спасательных подразделений, которые при помощи громкоговорителей также призывают граждан не подвергать свои жизни опасности и не выходить на лед водоемов», — рассказали в ведомстве.

Там также напомнили, что с 15 марта вступит в силу официальный запрет на прогулки по водоёмам. Но плюсовые температуры ожидаются в городе на Неве раньше. По информации Северо-Западного гидрометцентра, уже днём 11 марта в Северной столице потеплеет до +1. Тёплая погода сохранится и в начале рабочей недели.