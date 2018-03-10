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10.03.2018 15:02

СМИ: Трамп готов пойти на сделку со следствием в «российском деле»

Cделку со спецпрокурором США Робертом Мюллером хотят заключить адвокаты американского президента. Речь идет о «российском деле»: о якобы вмешательстве Москвы в выборы главы государства.

Как сообщает 10 марта «Медуза» со ссылкой на The Wall Street Journal, Дональд Трамп согласится поговорить с Робертом Мюллером в обмен на некоторые условия. Так, хозяин Белого дома настаивает на скорейшем завершении расследования или хотя бы его части, касающейся непосредственно президента США.

По некоторым данным, Трамп готов на разговор со спецпрокурором при условии, что Мюллер пообещает закрыть расследование в течение 60 дней после встречи с ним.

Есть и другое условие. По данным WSJ , адвокаты президента намерены ограничить круг вопросов, которые спецпрокурор сможет задать Трампу время встречи.

При этом участники подготовки сделки признают, что процесс находится еще на самой ранней стадии.

Справка:

Бывший глава ФБР Роберт Мюллер возглавляет расследование дела о возможных связях окружения Дональда Трампа с Россией и российском вмешательстве в выборы президента США с мая 2017 года.

В рамках расследования спецпрокурор Мюллер уже допросил многих чиновников администрации Трампа, в том числе его зятя и советника Джареда Кушнера.

В январе Дональд Трамп заявил, что «с радостью» даст Мюллеру показания по «российскому делу» под присягой.

По итогам проводимого Мюллером расследования были предъявлены обвинения бывшему главе штаба Трампа Полу Манафорту (они связаны с его лоббистской деятельностью). В свою очередь бывший советник Трампа Майкл Флинн признал вину в даче ложных показаний ФБР о встречах с послом РФ.


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