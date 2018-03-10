Украине присвоили статус «страны-аспиранта» в НАТО
В Североатлантическом альянсе признали за Украиной статус страны – кандидата на вступление в военно-политический блок. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе организации.
«НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе», — прокомментировала в "Фейсбуке" вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
В настоящий момент рассматривается вопрос о вступлении в блок ещё трёх стран: Боснии и Герцеговины, Грузии, Македонии.
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года.
Статус аспиранта в НАТО означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к диалогу по вопросам членства и связанных с ним реформ.