Украине присвоили статус «страны-аспиранта» в НАТО

В Североатлантическом альянсе признали за Украиной статус страны – кандидата на вступление в военно-политический блок. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе организации.

«НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины! Шаг за шагом мы приближаемся к полноценному членству в альянсе», — прокомментировала в "Фейсбуке" вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

В настоящий момент рассматривается вопрос о вступлении в блок ещё трёх стран: Боснии и Герцеговины, Грузии, Македонии.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года.

Статус аспиранта в НАТО означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к диалогу по вопросам членства и связанных с ним реформ.