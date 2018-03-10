У российской команды - первые золото и серебро на Паралимпиаде
Первые медали завоевали российские спортсмены на Паралимпийских играх в Южной Корее. Золото принесла в копилку команды Екатерина Румянцева, серебро – Анна Миленина.
Как сообщает сайт Игр 10 марта, российская спортсменка Екатерина Румянцева выиграла золотую награду в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок. Допустив один промах, она финишировала с результатом 17 мин. 6,1 сек.
В этой же гонке другая соотечественница, Анна Миленина, не допустила промахов и взяла серебро, уступив лишь 16,3 сек.
Третьей стала украинка Людмила Ляшенко.
Медали Румянцевой и Милениной – первые российские награды на Паралимпиаде-2018.
Справка:
В Пхёнчхане соревнуются 30 российских спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения. Российские спортсмены на Параолимпийских играх в Южной Корее выступают под нейтральным флагом, это связано с отстранением Паралимпийского комитета России из-за допингового скандала.
Членство ПКР приостановили в августе 2016 года, из-за чего российские спортсмены также не смогли принять участие в Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Параолимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта 2018 года.