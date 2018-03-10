У российской команды - первые золото и серебро на Паралимпиаде

Первые медали завоевали российские спортсмены на Паралимпийских играх в Южной Корее. Золото принесла в копилку команды Екатерина Румянцева, серебро – Анна Миленина.

Как сообщает сайт Игр 10 марта, российская спортсменка Екатерина Румянцева выиграла золотую награду в биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменок. Допустив один промах, она финишировала с результатом 17 мин. 6,1 сек.

В этой же гонке другая соотечественница, Анна Миленина, не допустила промахов и взяла серебро, уступив лишь 16,3 сек.

Третьей стала украинка Людмила Ляшенко.

Медали Румянцевой и Милениной – первые российские награды на Паралимпиаде-2018.