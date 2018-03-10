Украинский десантник рассказал, как плюнул в лицо ведущему Первого канала

Украинский десантник Валерий Ананьев заявил о нападении на журналиста Первого канала Артёма Шейнина в центре итальянского города Верона. Рассказ о своём поступке нападавший опубликовал в Facebook 9 марта.

По словам Ананьева, он встретил ведущего ток-шоу «Время покажет» вместе с женой на отдыхе. Подкараулив россияна на улице, десантник начал сыпать угрозами и ругательствами, пытаясь спровоцировать журналиста на конфликт. Но Шейнин не стал реагировать. Тогда Ананьев вышел из себя и плюнул ему в лицо. Этой выходкой инцидент был завершён. Дату своего «подвига» автор не уточнил.

Артем Шейнин ведёт скандальное ток-шоу на Первом канале «Время покажет». В октябре 2016 года в закулисье программы произошла драка. Выпуск был посвящен проблеме мира в Донбассе. Гости студии обсуждали, что способно остановить войну в регионе. В гримерке Первого канала побили украинского политолога Вячеслава Ковтуна. Напавшим на него оказался создатель ДНР Александр Бородай.