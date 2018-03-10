Путин признался, что думает о преемнике

Владимир Путин думает о преемнике с момента, когда стал президентом. Впрочем, даже если он кому-то и симпатизирует, это неважно, поскольку выбор сделают россияне.

Об этом глава государства заявил в интервью NBC. Журналист Мегин Келли спросила своего высокопоставленного собеседника, присмотрел ли он последователя.

«Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор всё равно будет за российским народом. Всё равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации», – сказал Путин.

Президент также назвал «бреднями» предположения о том, что новый глава государства разрушит все то, что создавалось Путиным.

«Почему вы думаете, что обязательно после меня к власти в России должны прийти люди, которые готовы будут разрушить всё, что сделано мною за последние годы? Может быть, наоборот, это будут люди, которые захотят укрепить Россию, создать для неё будущее, создать для неё платформу развития для следующих поколений. Почему вы вдруг решили, что придут разрушители, которые всё будут разрушать и уничтожать? Может быть, кому‑то этого бы и хотелось, в том числе и в Соединённых Штатах», — сказал он.

Путин убежден, что в стабильной России заинтересованы, в том числе, и Соединенные Штаты.

«Соединённые Штаты, как мне кажется, как раз заинтересованы в другом – в том, чтобы Россия была стабильной, процветающей и развивающейся страной, если у вас есть, конечно, возможность заглянуть хотя бы на 25–50 лет вперёд», — добавил он.

Напомним, ранее в прессе указывали на тульского губернатора Алексея Дюмина как на возможного преемника Владимира Путина. Дюмин работал в службе безопасности главы государства и считается близким к Путину человеком.