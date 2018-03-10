В Дагестане полицейского задержали за убийство двух человек

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции возбудили в Дагестане. Стражу порядка инкриминируют убийство двух человек и незаконный оборот оружия. Информация опубликована на региональном сайте СКР 10 марта.

По версии следствия, днём ранее в лесной местности на окраине села Герга Каякентского района 32-летний старший сержант полиции в нерабочее время выяснял отношения с 29-летним росгвардейцем и 34-летним жителем Махачкалы. Конфликт перерос в драку, в ходе которой полицейский достал оружие и начал стрелять по своим оппонентам: двое мужчин погибли на месте.

Стрелявшего задержали, у него изъяли охотничье ружье «Сайга МК». По данным СМИ, источником конфликта могло стать вымогательство у полицейского денег.