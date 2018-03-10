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10.03.2018 13:19
От чего зависит стоимость криптовалют
Попали на необитаемый остров два человека. У одного рюкзак денег крупными купюрами, у второго рюкзак еды.

К концу первого дня захотел первый кушать и подошел ко второму с предложением поиграть в рынок.

– Ты разложишь свою еду, – сказал он, – а я у тебя что-нибудь куплю.

– Хорошо, – сказал второй и разложил еду.

Первый подходит и спрашивает:

— Сколько стоит эта колбаска?

— Один рюкзак денег.

— Да ты офигел, любезный?! Почему так дорого?!

— Так ты походи по рынку, поторгуйся – может, у кого и найдешь подешевле.

Этот анекдот отлично показывает, как на любом рынке определяется стоимость – как золотая середина между спросом и предложением.

Для того, кто продает, цена не может быть меньше, чем стоимость ресурсов, которые он потратил на ее изготовление (себестоимость). У криптовалют главная составляющая их производства – это количество электроэнергии, потраченное на получение одной единицы, плюс стоимость купленного оборудования.

Например, себестоимость производства 1 биткойна сейчас в России примерно $ 4675, в Австралии – почти $10 000, в Германии – $ 14 275, Венесуэлле – $ 531, Южной Корее – $ 261 700. Так что те, кто говорит, что биткойн ничего не стоит, серьезно ошибаются.

Для того, кто покупает, цена определяется исключительно его верой в то, насколько ценна его покупка. Я думаю, что всего через пару недель для первого человека из анекдота ценность колбаски вполне может сравняться со стоимостью рюкзака денег.

Или другой пример: вот верит человек, что биткойн через пару лет будет стоить $ 100 000 и, естественно, готов его купить сейчас за значительно меньшие суммы – $ 5000, $ 10 000, $ 20 000. Так что самый главный компонент, от которого зависит стоимость криптовалюты, – это вера большинства покупателей на рынке в будущую ценность этого актива.

 

Точно влияют на веру и курс криптовалюты следующие факторы:

1) Политика правительства в сфере крипторынка. Чем больше оборот инвесторов данной страны на крипторынке, тем больше влияет то, какие законы принимаются и что говорят чиновники. Сейчас больше всего на стоимость криптовалют оказывают влияние новости Китая, США, Японии и Кореи. А вот как бы руководители нашего Центробанка ни ругали криптовалюты, на стоимость это пока никак не влияло.

2) Рост интереса и обсуждения вокруг конкретной криптовалюты. Хайп (ажиотаж) по влиянию на стоимость идет сразу за политикой правительства. Чем больше и чаще говорят, тем лучше узнаваемость, тем больше покупают – тем быстрее растет курс.

3) Ценовой рекорд криптовалюты. Люди любят круглые и большие цифры. Когда биткойн пробил $ 10 000, а тем более $ 20 000 за штуку – количество упоминаний в прессе резко выросло, а это значит – выросла и вера в его светлое будущее.

4) Новости разработчиков и удачные изменения начинки криптовалюты. Как только команда проекта проводит удачные правки и проект начинает работать «быстрее, выше и сильнее» – стоимость его растет. Это лучшее подтверждение, что команда ведет проект в правильном направлении. Что проект будет востребован на рынке и принесет новую прибыль.

5) Включение монет на биржу или в перечень платежных активов крупных компаний. Если крупная биржа берет монету для торговли – это признание, что проект интересен и будет расти. Как правило, включение в листинг на бирже приводит к росту стоимости. Если компания с сильным брендом - Amazon или Microsoft – заявляет, что она проявила интерес к той или иной монете, – стоимость ее сразу растет. Люди уверены, что большая компания не зря берет эту монету, а чтобы на ней много-много заработать.

Крипторынок молод, и большая часть игроков на нем пока имеют мало опыта. Ими пока легко манипулировать. Вера – штука иррациональная, зависит она не от логики, а от того, в чем человек не сомневается.

А таких вещей у неопытного инвестора мало. Поколебать веру и заставить сомневаться его очень легко. Чем и пользуются киты – профессиональные игроки на рынке криптовалют. Причем колеблют они веру как в сторону увеличения, так и в сторону ее уменьшения. Все зависит от того, хотят ли киты, чтобы на рынке покупали задорого или продавали задешево.

Криптожурналистика пока также юна, и часто новости по неопытности (а может, и умышленно) публикуются без серьезной проверки в первоисточниках. Чем и пользуются киты, вбрасывая «жареные» новости с целью повлиять на крипторынок.

Как шутил в таких случаях мой хороший знакомый – опытный журналист, «если мама говорит, что она тебя любит, обязательно проверь еще в двух источниках».

Самый свежий пример увеличения веры – это новость от 28 февраля, что «немецкие власти приняли решение о легализации криптовалют на своей территории. Более того, биткоин был признан в Германии в качестве официального средства платежа». Позитивная новость способствовала укреплению веры в светлое будущее биткойна и поспособствовала росту текущего его курса.

Как оказалось позже – это был фейк (новость-обман). Немецкие источники сообщили, что «единственным официальным платежным средством в Германии является евро. Все остальные, в том числе и криптовалюты, — незаконны». Фейк был настолько качественным, что даже такое солидное издание, как РБК, на него попалось.

Пример из новостей, понижающих веру, – это целая информационная бомбардировка крипторынка в сентябре 2017 новостями на тему «Китайское правительство запрещает работу криптовалютынх бирж». Курс биткойна сразу упал на 43%. Как потом оказалось, китайское правительство и биржи даже и не знали, что одни запрещают, а других скоро запретят. Но произошло, как в другом известном анекдоте: ложечки нашлись, а осадочек остался. Вера пошатнулась, и курс биткойна упал.

Так что стоимость криптовалюты зависит от количества в нее верующих, умноженное на цену, которую верующие считают для них выгодной на данный момент.

Интернет-буржуй Андрей Рябых, i-bo.ru

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