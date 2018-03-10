Петербурженка через 40 лет заметила, что ее муж ушел из дома

Жгучее желание развода охватило жительницу Петербурга через сорок лет после ухода мужа из дома. Брачный статус мешает 63-летней гражданке начать жизнь заново.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, накануне пенсионерка из Калининского района обратилась в полицию с просьбой разыскать 70-летнего петербуржца. Когда-то, лет сорок назад, заявительница и пропавший поженились. Общий быт оперативно расстроил грезы о женском счастье, да и мужском тоже, – супруг собрал вещи и покинул квартиру на проспекте Науки.

Попыток восстановить семью, кажется, не предпринималось; так муж и жена и прожили с 1978 года, не видя друг друга, но формально составляя ячейку общества. Петербурженке это лукавство надоело. Она просит полицию отыскать мужа или хотя бы узнать, жив ли он еще, чтобы потом развестись и не тяготиться штампом в паспорте.

Месяц назад жительница Приозерска адресовала полицейским аналогичную просьбу. Ее супруг после домашнего скандала в 1975 году ушел из дома и больше не объявлялся.