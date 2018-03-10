В торговом центре Сургута неизвестный убил ножом посетителя

Неизвестный мужчина с ножом напал на посетителя торгового центра «Аура» в Сургуте 10 марта.

Как пишет местное издание «Сургутинформ» со ссылкой на слова очевидцев, двое мужчин начали спорить в бутике одежды. Затем один из них переместился в соседний отдел косметики, и, когда он пошёл оплачивать товар на кассу, на него набросился агрессор с ножом. Удар пришёлся в грудь, пострадавший скончался на месте. Обидчик сбежал, но позже был задержан полицией.

Торговый центр продолжает работу в обычном режиме.

Это уже не первое нападение с ножом в Сургуте за последнее время. 19 августа 2017 года Артур Гаджиев напал с топором и ножом на прохожих. Пострадали семь человек, Гаджиева застрелил полицейский при задержании. Правоохранительные органы официально не признавали нападение терактом. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство». При этом «Исламское государство» (организация запрещена на территории РФ) взяло на себя ответственность за инцидент.