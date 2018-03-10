Путин похвалил Навального

Об оппозиционере Алексее Навальном спросила президента Владимира Путина журналист NBC Мегин Келли во время интервью, расшифровка которого 10 марта опубликована на сайте Кремля.

По мнению Келли, Навальный «попал в серьёзную беду», но такой популярный политик, как Владимир Путин, мог бы позволить главе ФБК стать своим партнером.

«Я хотел бы сотрудничать с теми людьми, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, чёткая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях. Такие люди есть, в том числе и…» – ответил глава государства.

На вопрос Келли, мог бы Путин помиловать Навального, чтобы тот смог зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, глава государства ответил: «Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает».

«У них нет программы развития страны», – продолжил Путин.

Но добавил, что есть у оппозиционеров то, что ему «в принципе нравится»:

«Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить своё внимание на проблемах – это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определённым разрушениям, а нам нужно созидание».

Напомним, в феврале 2017 года Алексей Навальный и предприниматель Петр Офицеров были во второй раз признаны российским судом виновными по делу «Кировлеса» и приговорены к условным срокам. Вступивший в силу приговор стал причиной, по которой ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты.