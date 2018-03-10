«Ёрш» заставил петербуржца пуститься в полёт

Классический домашний коктейль перевозбудил горожанина в Невском районе Петербурга. Несоблюдение пропорций между слабым и крепким алкоголем привело к полёту с пятого этажа.

Как стало известно «Фонтанке», празднование Международного женского дня в одной из квартир на улице Дыбенко, 22, затянулось на сутки. В шесть утра 9 марта хозяин всё ещё принимал гостей. 36-летний визитёр не был прихотлив, на столе оказался мужской состав напитков — пиво и водка. К девяти утра чередование понижающего и повышающего градуса сделало своё дело. Гость без объяснения причин покинул квартиру на пятом этаже через окно.

Опьянённый бесстрашием молодой человек выжил. С закрытой травмой живота, переломами и повреждением внутренних органов его госпитализировали в Александровскую больницу. Медики оценили состояние пациента как тяжёлое.