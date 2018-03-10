Президент: Песков несёт иногда такую «пургу»

Президент Владимир Путин заявил, что не может отвечать за слова сотрудников Кремля: у каждого своя работа, и глава государства не в силах контролировать все высказывания сотрудников президентской администрации.

Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу NBC, расшифровка которого 10 марта опубликована на сайте Кремля. Разговор зашел о якобы вмешательстве России в выборы президента США. Журналист Мегин Келли спросила у Путина об Андрее Крутских, советнике Кремля по вопросам киберпространства. В феврале 2016 года он выступал на Форуме по интернациональной безопасности, где заявил: «Мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве». Келли увидела в этом высказывании «угрозу прямо перед тем, как были взломаны выборы».

«Мне кажется иногда, что вы шутите», – ответил президент.

По словам главы государства: «...какой‑то человек сказал о своём отношении к нашим контактам и работе в определённой сфере с … США». Но что он сказал, Путин «понятия не имеет» и предлагает спросить у самого Крутских, что он имел в виду.

«У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несёт иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – отметил собеседник журналиста NBC.

«Вы думаете, что я должен комментировать всё, что говорят сотрудники администрации либо правительства, что ли? У меня своя работа», – подытожил Путин.

Напомним, что Дмитрий Песков – один из наиболее часто цитируемых спикеров в кремлевской администрации. Именно он в основном комментирует те или иные факты, происшествия, новости от лица главы государства. Так, например, 30 января Песков прокомментировал «кремлевский доклад» минфина США. Он признался, что «кремлевский доклад» может нанести ущерб имиджу российских бизнесменов и политиков.