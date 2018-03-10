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10.03.2018 13:09

Как баскетбольный «Зенит» бился за Карасева

Вечером 9 марта в Петербурге баскетболисты «Зенита» бились, по сути, не за выход в полуфинал Еврокубка, а за своего тренера. «Фонтанка» рассказывает, что из этого получилось.
Как баскетбольный «Зенит» бился за Карасева
Василий Карасёв, фото - Илья Смирнов/Коммерсантъ

С самого первого дня существования амбиции «Зенита» были обрисованы достаточно четко: регулярное выступление в главном клубном баскетбольном турнире Европы – Евролиге. Однако добиться этого никак не получалось, хотя за четыре года бюджет увеличился почти в четыре раза – с 200 млн до 750 млн рублей.

В Единой лиге ВТБ подняться выше третьего места не смогли (в Евролиге участвуют первые две команды), а в Еврокубке (второй по значимости европейский клубный чемпионат), победа в котором также приносит место в элитном турнире, дальше четвертьфинала команда тоже не забиралась. Нынешний розыгрыш Еврокубка должен стать решающим для главного тренера «Зенита» Василия Карасева. Летом у него заканчивается контракт, и, говорят, от того, как закончится четвертая еврокубковая кампания сине-бело-голубых, будет зависеть, останется он в Петербурге или нет.

В групповом этапе и топ-16 Еврокубка «Зенит» в сезоне-2017/18 выступал с переменным успехом, заняв и там и там место в середине таблицы. Но этого хватило, чтобы выйти в четвертьфинал. Здесь петербуржцам выпало сразиться с середняком итальянского чемпионата «Реджо-Эмилия» из одноименного города, известного тем, что именно здесь в конце 18-го века впервые был вывешен современный флаг Италии и по странному стечению обстоятельств был сочинён гимн Польши. Для выхода в полуфинал «Зениту» нужно было выиграть дважды, но в первом же матче 6 марта «Зенит» уступил – 61:75.

«Матч мы проиграли своими действиями в атаке. В защите мы играли неплохо, но в атаке сыграли крайне неудачно. Возможно, ребята «перегорели». Соперник агрессивно играл на периметре, проводил много смен, мы его «пробивали», но было слишком много брака в завершающей стадии. Только на этом мы потеряли очков 20», – объяснял тогда Карасев.

У итальянской команды защитные действия преобладают над атакующими. Игроки «Реджо-Эмилии» физически мощнее, и в первой игре они легко победили в первую очередь за счет этого. Вечером 9 марта, когда итальянцы вышли на паркет «Юбилейного» на второй матч серии, их преимущество в габаритах над «Зенитом» стало еще очевиднее, чем на экране телевизора.

Матч начался как продолжение предыдущей встречи. Гости ушли в отрыв – 2:9, и стало казаться, что обратной поездки в Италию точно не будет. Сине-бело-голубые совершали какие-то невообразимые ошибки, как в защите, так и в нападении. Чего только стоил пас Скотта Рейнольдса в пятую точку напарнику, от которой мяч отскочил и попал в руки сопернику, убежавшему за двумя легкими очками. Но тайм-аут, взятый Карасевым, сумел перевернуть ход игры. Не сразу, но «Зенит» начал догонять. Особенно старался 31-летний Евгений Воронов, пришедший в «Зенит» прошлым летом и от которого никто не ожидал особых подвигов. Но у ветерана в Петербурге, видимо, началась вторая молодость. Конкретно в этом матче он стал лидером, который повел за собой всех остальных. Несколько результативных бросков Воронова подряд позволили сравнять счет – 15:15.

Первый период «Зенит» завершил в свою пользу – 20:18. Первая половина второго периода протекала ровно. Но после пятой минуты «Реджо-Эмилия» опять начал поджимать, а у «Зенита» "сбился прицел". После того, как соперник оторвался на шесть очков, Карасеву вновь пришлось взять тайм-аут. Но быстро вернуть преимущество не удалось, и на большой перерыв «Зенит» ушел, проигрывая 35:39.

Начиная с третьего периода «Зенит» уже безраздельно правил на площадке. Сине-бело-голубые быстро отыграли преимущество и начали уходить в отрыв. Перед заключительным отрезком игры итальянцы еще немного сопротивлялись, но затем, кажется, совсем сдались. В итоге «Зенит» победил – 91:77. И если бы серии проводились по старой системе, когда победитель определялся по общей сумме очков за два матча, «Зенит» бы уже праздновал исторический выход в полуфинал. Но теперь команде Василия Карасева предстоит еще одна поездка в Италию, от исхода которой, возможно, будет зависеть, кто будет тренировать команду в следующем сезоне.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

 

 


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