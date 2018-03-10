В Швеции поймали финских лжеполицейских

Полиция Финляндии сообщила о том, что в соседней Швеции были задержаны два подозреваемых в деле о мошенничестве. Злоумышленники под видом полицейских выманили у финских пенсионеров от 250 до 400 тысяч евро.

Осенью они уже были задержаны в Хельсинки, однако их выпустили под подписку о невыезде. Подозреваемые отправились в Швецию, чтобы продолжить свою криминальную детельность. Стражи правопорядка считают, что у лжеполицейских могли быть сообщники.

Задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах.