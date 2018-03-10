Путин не захотел признавать Пригожина своим другом

Президент России не стал отрицать знакомства с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, но внести в список своих друзей обвиняемого во вмешательстве в выборы США постеснялся.

«Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Это просто передёргивание фактов. Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то ещё чем-то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения», — заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Программа вышла в эфир 10 марта, расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля. В ходе беседы журналистка попыталась уточнить, связывался ли президент с предпринимателем после того, как тому предъявили обвинения. На что Владимир Путин заметил: «Ещё чего не хватало. У меня столько дел и проблем».

Отвечая на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, которые воюют в Сирии, Путин пояснил, что у предпринимателя могут быть «интересы в сфере топливно-энергетического комплекса в Сирии».

«Но мы никак не поддерживаем, не мешаем ему и не способствуем ему. Это его личная инициатива, частная. Ну я знаю, что несколько компаний, у нас там пара компаний, которые занимаются, в том числе может быть и его, но это ничего не имеет общего с нашей политикой в Сирии. И если он что-то делает, он делает это не по согласованию с нами, а, скорее всего, по согласованию с сирийскими властями или сирийским бизнесом, с которым он там работает. Мы в это не вмешиваемся», — пояснил президент.

Ранее телеканал выпустил отрывок беседы, в котором глава государства заявил, что россияне, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США. По словам президента, будучи русскими, они могли работать на американские компании.