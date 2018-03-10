Путин не захотел признавать Пригожина своим другом
Президент России не стал отрицать знакомства с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, но внести в список своих друзей обвиняемого во вмешательстве в выборы США постеснялся.
«Я знаю такого человека, но он не числится в списке моих друзей. Это просто передёргивание фактов. Есть такой бизнесмен, он занимается то ресторанным бизнесом, то ещё чем-то. Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения», — заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Программа вышла в эфир 10 марта, расшифровка интервью опубликована на сайте Кремля. В ходе беседы журналистка попыталась уточнить, связывался ли президент с предпринимателем после того, как тому предъявили обвинения. На что Владимир Путин заметил: «Ещё чего не хватало. У меня столько дел и проблем».
Отвечая на вопрос о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками, которые воюют в Сирии, Путин пояснил, что у предпринимателя могут быть «интересы в сфере топливно-энергетического комплекса в Сирии».
«Но мы никак не поддерживаем, не мешаем ему и не способствуем ему. Это его личная инициатива, частная. Ну я знаю, что несколько компаний, у нас там пара компаний, которые занимаются, в том числе может быть и его, но это ничего не имеет общего с нашей политикой в Сирии. И если он что-то делает, он делает это не по согласованию с нами, а, скорее всего, по согласованию с сирийскими властями или сирийским бизнесом, с которым он там работает. Мы в это не вмешиваемся», — пояснил президент.
Ранее телеканал выпустил отрывок беседы, в котором глава государства заявил, что россияне, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США. По словам президента, будучи русскими, они могли работать на американские компании.
Справка:
Спецпрокурор США Роберт Мюллер 16 февраля предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество», говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение попал и Евгений Пригожин.
Петербургского предпринимателя связывают с созданием «фабрики троллей». О том, как дислоцирующаяся в Петербурге подпольная организация участвовала в американской президентской кампании, в октябре 2017 года рассказал в своем расследовании РБК. По данным агентства, «тролли» публиковали в сети по тысяче материалов в неделю о расовых проблемах, отделении Техаса, легализации оружия и ЛГБТ, чем повлияли на общественное мнение.
В ноябре прошлого года Пригожин опроверг свою причастность и к «фабрике», и ко вмешательству в американские выборы.
Пригожина также связывают с ЧВК «Вагнера» — неформальной военной организацией, принимавшей участие в боевых действиях в Донбассе (на стороне Новороссии) и в Сирии (на стороне правительства Асада).
Напомним, в ряде СМИ, а также английской версии Википедии ранее появились сведения о том, что авиация США 7 февраля якобы нанесла авиаудар по россиянам, которые воевали на стороне проправительственных сил в Сирии в составе «ЧВК Вагнера». Назывались цифры от 20 до 200 погибших. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что в Кремле не располагают данными об этом инциденте, и порекомендовал обратиться в Минобороны. В военном ведомстве рассказали о 25 раненых сирийцах, российских граждан там не упоминали.
В августе 2017-го «Фонтанка» опубликовала серию материалов о «Списке Вагнера», в которых подробно рассказала про воюющих в Сирии наемниках.