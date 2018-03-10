Маск показал новое чудо техники: подземный электробус
Американский инженер Илон Маск порадовал интернет-пользователей своим новым изобретением. Это подземный электробус, новый вид общественного транспорта.
26-секундный ролик с пояснениями Маск опубликовал в своем аккаунте в «Твиттере» 9 марта. Главным действующим героем нового «мультфильма» от бизнесмена стал электробус, который спускается на лифтовой установке под землю и несется по тоннелю со скоростью до 150 миль в час (241 километр в час).
Разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается компания Маска The Boring Company. Проект предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. От метро он отличается тем, что прокладка линий подземки требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.
Напомним, что Маск регулярно представляет свои разработки в анимационных роликах. Так, недавно весь мир смотрел на то, как ракета Falcon Heavy отправилась к Марсу (потом ракета стартовала в реальности, но цели не достигла), до этого изобретатель анонсировал выпуск огнеметов – на случай зомби-апокалипсиса. На разработку сразу же поступило множество заказов.
Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U— Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.
Справка:
Илон Рив Маск — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.
Основатель компании Paypal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla.
SpaceX является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем. В декабре 2008 года НАСА подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд долларов США на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году.
Tesla — компания-производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.