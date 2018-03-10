Еще
16:46 10.03.2018
Пришлите свою новость!
16:46
Решение о том, пускать ли Собчак в Крым, примут украинские пограничники
16:35
Депутат Рады пригрозил россиянам выселением из Крыма
16:24
Взрыв газа разрушил стену жилого дома в Краснодаре: семеро пострадавших
16:13
На Савушкина женщина погибла после падения с 13-го этажа
16:02
В борьбе против прогулок петербуржцев по льду применили громкоговорители
15:52
СК проверяет информацию о начавшей в пятилетнем возрасте половую жизнь девочке из Петербурга
15:40
В Волхове 3,5 тысячи человек сидят без воды
15:31
СМИ: Англичане завербовали Скрипаля еще в 1995-м
15:02
СМИ: Трамп готов пойти на сделку со следствием в «российском деле»
14:53
Украине присвоили статус «страны-аспиранта» в НАТО
14:38
У российской команды - первые золото и серебро на Паралимпиаде
14:19
Легендарный «Фольксваген Жук» уйдет навсегда
14:01
Украинский десантник рассказал, как плюнул в лицо ведущему Первого канала
13:51
Спасатели Ленобласти ищут и предупреждают рыбаков
13:42
Путин признался, что думает о преемнике
13:34
Звезды Большого театра Александрова и Лантратов выступят в Мариинке
13:30
В Дагестане полицейского задержали за убийство двух человек
13:12
Петербурженка через 40 лет заметила, что ее муж ушел из дома
13:07
В торговом центре Сургута неизвестный убил ножом посетителя
13:00
Путин похвалил Навального
12:44
«Ёрш» заставил петербуржца пуститься в полёт
12:38
Президент: Песков несёт иногда такую «пургу»
12:14
Путин не захотел признавать Пригожина своим другом
12:10
Маск показал новое чудо техники: подземный электробус
12:00
Житель Петербурга изнасиловал четырехлетнюю дочку друга
11:50
На Пулковском водители, раскрыв рты, наблюдали исход погони за BMW
11:40
Петербургский налетчик ошибся в дате ограбления цветочного магазина
11:35
«Ладожская» открыта спустя почти час
11:28
СМИ: Ан-26 «клюнул» в землю из-за сломавшегося закрылка
11:11
Путин: Я никогда не ездил верхом на медведе
11:00
Трамп показал игру со сценой теракта в московском аэропорту
10:40
Финляндия может изменить закон об иностранцах из-за беженцев
10:37
Станция метро "Ладожская" закрыта
10:32
Россия отозвала заявку на вступление в ЦЕРН
10:16
Экипажи ЗВО ударили электронными ракетами по противнику
10:01
В Петербурге брокера будут судить за аферу на 37 млн
09:46
В Дудергофке повысился уровень воды - подтоплено садоводство в Горелово
02:05
«Открытая карта» проведет экскурсию по помойкам и научит играть в марсиан
01:49
На Днях Пионтека подерутся на палках и подсчитают петербургские витражи
01:30
Детей научат перегонке жидкостей и возгонке кристаллов
01:12
“Искусство кино” покажет фильмы о юности
09/03
В США мужчина захватил заложников в центре для ветеранов
09/03
Захарченко сравнил обвинение СБУ в подготовке к теракту с дешевым боевиком
09/03
Сухогруз в Финском заливе терпит бедствие вторые сутки - идут переговоры о буксировке
09/03
Путин допустил возможность работы фигурантов «списка Мюллера» на США
09/03
Посольство обвинило СМИ Норвегии в нагнетании русофобии
09/03
БК "Зенит" сравнял счет в серии с "Реджо-Эмилией" в четвертьфинале Еврокубка
09/03
«Аллегро» опаздывает в Петербург на полтора часа
09/03
За передачу взятки руководству Северо-Западной таможни арестован бывший сотрудник
09/03
Число электромобилей в России смешно
09/03
В Донецке двое погибли и шестеро пострадали при взрыве гранаты
09/03
Восток Ленобласти по ночам еще мерзнет
09/03
Бараку и Мишель Обаме предложили контракт на телешоу
09/03
Эстония выдала разрешение на строительство газопровода Balticconnector
09/03
В Киеве избили депутата Рады‍
09/03
Самосвал в падении присыпал песком иномарку в Петербурге
09/03
С груди петербургского предпринимателя сорвали крест за 400 тысяч
09/03
На "Мегу Дыбенко" летит дым от горящего мусора
09/03
Вслед за бразильцем в полынью на Неве провалилась 11-летняя девочка
09/03
Устроившего резню в Турку террориста признали вменяемым
09/03
Гимназист в Петербурге пожелал смерти коммунистам
09/03
Глава СБУ: Рубан действовал в сговоре с лидерами ДНР
09/03
Разведчик Скрипаль мог быть отравлен у себя дома
09/03
Савченко пришла на суд над Рубаном и отдала честь
09/03
Президент Южной Кореи объявил Паралимпиаду-2018 открытой
09/03
Младенец в больнице на Декабристов упал с пеленального столика
09/03
«Шкодничать с шиком»: Гринч с голосом Камбербэтча похитил Рождество в новом трейлере
09/03
Уксус, таблетки, ацетон и мультиварка - сразу пять детей пострадали у себя дома
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии
Версия для печати
10.03.2018 12:10

Маск показал новое чудо техники: подземный электробус

Американский инженер Илон Маск порадовал интернет-пользователей своим новым изобретением. Это подземный электробус, новый вид общественного транспорта.

26-секундный ролик с пояснениями Маск опубликовал в своем аккаунте в «Твиттере» 9 марта. Главным действующим героем нового «мультфильма» от бизнесмена стал электробус, который спускается на лифтовой установке под землю и несется по тоннелю со скоростью до 150 миль в час (241 километр в час).

Разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается компания Маска The Boring Company. Проект предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. От метро он отличается тем, что прокладка линий подземки требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.

Напомним, что Маск регулярно представляет свои разработки в анимационных роликах. Так, недавно весь мир смотрел на то, как ракета Falcon Heavy отправилась к Марсу (потом ракета стартовала в реальности, но цели не достигла), до этого изобретатель анонсировал выпуск огнеметов – на случай зомби-апокалипсиса. На разработку сразу же поступило множество заказов.  

Справка:

Илон Рив Маск — канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, миллиардер.

Основатель компании Paypal; основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; председатель совета директоров, генеральный директор и главный идейный вдохновитель компании Tesla.

SpaceX является частным разработчиком серии ракет-носителей и коммерческим оператором космических систем. В декабре 2008 года НАСА подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд долларов США на 12 запусков носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году.

Tesla — компания-производитель электромобилей и (через свой филиал SolarCity) решений для хранения электрической энергии.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Предоставлено компанией Setl City
05.03.2018 17:07

«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры

На сайте компании «Петербургская Недвижимость» заработал сервис «личный кабинет», в котором покупатели могут подать заявку на бронь квартиры и оплатить залог с помощью банковской карты, не совершая дополнительный визит в офис компании.
Магазин "Кей"
05.03.2018 10:00

Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ

Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
Магазин "Кей"
28.02.2018 18:26

Обзор смартфонов Samsung от экспертов КЕЙ

Пока мы с нетерпением ждем в продаже одну из главных новинок этого года — Samsung Galaxy S9 и S9+, давайте вспомним, чем выли интересны предыдущие серии
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Маск показал новое чудо техники: подземный электробус
Россия отозвала заявку на вступление в ЦЕРН
Американские танкисты назвали «Армату» слишком навороченной
Разработчик FindFace поможет МВД распознавать людей на массовых мероприятиях
Клименко: Россия технически готова к отключению от мировой Сети
Россия и Китай будут изучать Луну вместе
СМИ: В Instagram появятся видеозвонки
Луна оказалась не «сухой», это может полностью изменить планы по освоению космоса
Telegram допустил отказ от публичного размещения токенов
Шведские ученые обнаружили связь между чувствительностью к вони и страстью к тирании
Мы можем только верить президенту
Кузькина мать 2.0
Здравствуй, оружие. Что Путин показал миру
Назад в будущее вместе с Эрмитажем
Объясняем принцип превращения винтовки в автомат на пальцах
«Государства часто покупают оружие не для того, чтобы воевать»
Почему «белый лебедь» не станет мирным
Успеть всё: как подготовиться к Новому году с VEON
Анатолий Каплан после обысков СБУ: Жаль, что Греф не знаком со мной
«Я мог быть следующим после таксы»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Викторина "Фонтанки": сколько в тебе феминиста

Спасатели выручили рыбаков, которые решили поудить возле дамбы

Новости компаний
Предоставлено компанией Setl City
05.03.2018 17:07
«Петербургская Недвижимость» запустила онлайн-бронирование квартиры
На сайте компании «Петербургская Недвижимость» заработал сервис «личный кабинет», в котором покупатели могут подать заявку на бронь квартиры и оплатить залог с помощью банковской карты, не совершая дополнительный визит в офис компании.
Магазин "Кей"
05.03.2018 10:00
Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
Старые игры уже успели надоесть, и вы с нетерпением ждете премьеры 2018 года? Несмотря на то, что этот год будет не таким богатым на громкие игровые релизы как предыдущий, в свет все-таки выйдут несколько игр, обещающих быть достойными ожидания. Самые ожидаемые игры 2018 года от экспертов КЕЙ
Магазин "Кей"
28.02.2018 18:26
Обзор смартфонов Samsung от экспертов КЕЙ
Пока мы с нетерпением ждем в продаже одну из главных новинок этого года — Samsung Galaxy S9 и S9+, давайте вспомним, чем выли интересны предыдущие серии
Фото предоставлено компанией «Гарант»
26.02.2018 18:54
Робот освободит юристов от рутины
Компания «Гарант» разработала новый автоматизированный сервис по подбору судебной практики – аналитическую систему «Сутяжник»
20.02.2018 16:42
Банк «Санкт-Петербург» привлечет к кредитованию искусственный интеллект
Университет ИТМО разработал для Банка «Санкт-Петербург» модель оценки кредитных рисков, построенную на данных о транзакциях клиентов. К 2021 году банк намерен оценивать кредитные заявки с помощью анализа больших данных и искусственного интеллекта.
Магазин "Кей"
14.02.2018 10:00
Актуальные технологии на рынке телевизоров – обзор КЕЙ
Современные телевизоры превратились из аналоговых устройств, в практически полностью цифровое устройство, представляющее собой еще один компьютер. У телевизоров появились собственные процессоры, оперативная память, операционная система, разъемы для подключения к интернету
Магазин "Кей"
12.02.2018 10:00
Обзор лучших игр 2017 года от экспертов КЕЙ
2017 год был богат на появление продолжений различных тематических игр, что не могло не порадовать фанатов. Итак, обо всем по порядку в материале
Магазин "Кей"
09.02.2018 10:00
Смартфоны Samsung Galaxy A8 и Samsung A8+: особенности, сходства и различия
Samsung выпустил две новых модели из серии А, пользующейся популярностью в России. Общая идея А-серии заключается в том, чтобы предложить пользователю смартфон, максимально похожий на топовую модель, в данном случае S8/S8+, но по более низкой цене
«Полис Групп»
08.02.2018 11:30
Компания «Полис Групп» впервые зарегистрировала ДДУ по технологии блокчейн
СК «Полис Групп» стала первой в России компанией, чей договор участия в долевом строительстве (ДДУ) Росреестр зарегистрировал с применением технологии блокчейн. Регистрация прошла в рамках совместного проекта Росреестра с АИЖК и Внешэкономбанком
Магазин "Кей"/ea.com/ru-ru
07.02.2018 11:57
Свежий релиз на UFC 3 от Компании «КЕЙ»
ММА (mixed martial arts - смешанные единоборства или миксфайт) как вид спорта были признаны в 90-х годах 20 века. Серия видеоигр UFC от EA выступает лучшим симулятором смешанных боевых искусств. Сегодня в гостях у «КЕЙ» UFC 3 — самый свежий релиз февраля
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.