Маск показал новое чудо техники: подземный электробус

Американский инженер Илон Маск порадовал интернет-пользователей своим новым изобретением. Это подземный электробус, новый вид общественного транспорта.

26-секундный ролик с пояснениями Маск опубликовал в своем аккаунте в «Твиттере» 9 марта. Главным действующим героем нового «мультфильма» от бизнесмена стал электробус, который спускается на лифтовой установке под землю и несется по тоннелю со скоростью до 150 миль в час (241 километр в час).

Разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается компания Маска The Boring Company. Проект предполагает строительство тысяч маленьких станций размером примерно с одно парковочное место. От метро он отличается тем, что прокладка линий подземки требует возведения больших платформ, но в меньших количествах.

Напомним, что Маск регулярно представляет свои разработки в анимационных роликах. Так, недавно весь мир смотрел на то, как ракета Falcon Heavy отправилась к Марсу (потом ракета стартовала в реальности, но цели не достигла), до этого изобретатель анонсировал выпуск огнеметов – на случай зомби-апокалипсиса. На разработку сразу же поступило множество заказов.

