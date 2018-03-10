Житель Петербурга изнасиловал четырехлетнюю дочку друга

Праздничные посиделки друзей-соседей в Московском районе закончились надругательством над ребенком. Отец девочки самосуду предпочел вызов полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 10 марта, уголовное дело о сексуальном насилии над девочкой четырех лет возбуждено после вчерашней сцены в квартире на Благодатной улице. Проснувшись после празднования Международного женского дня, 32-летний хозяин застал 49-летнего друга, живущего в том же доме, но оставшегося с ночевкой, за гадкими манипуляциями с ребенком 2013 года рождения.

Сцена послужила поводом для стычки и конца мужской дружбе. Гость пошел к себе, а хозяин остался. Думал он полдня. Потом все-таки вызвал полицию.

Подозреваемого задержали в своей квартире там же, на Благодатной. Его повезут в суд на арест. Дело возбуждено по статье 132 УК – «Насильственные действия сексуального характера над лицом младше 14 лет». Санкция – от 12 до 20 лет лишения свободы.