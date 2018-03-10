Петербургский налетчик ошибся в дате ограбления цветочного магазина

Скромная выручка досталась налетчику из Петербурга при нападении на цветочный магазин. Виной всему ошибка в дате – грабитель опоздал примерно на сутки.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 9 марта в «Цветоптторг» на проспекте Славы вошел посетитель, сразу показавшийся 46-летней женщине-продавцу странным. Он холодно отнесся к флористическому разнообразию, а застыл взглядом на кассовом аппарате и произнес несколько фраз, обещавших продавцу больничную койку и длительное лечение. Быть избитой цветочнице не особо хотелось, но перед открытием кассы женщина позволила колкость: «Припозднился ты что-то, на сутки примерно».

Вынутые из аппарата 29 тысяч рублей служили тому подтверждением. Ларек собрал 9 марта выручку, кратно меньшую по сравнению с Международным женским днем.

Налетчика ищут, дело возбуждено по статье «Грабеж».

На следующий день после 8 марта «сливки» снимали не цветочные магазины, а гастрономические. Например, накануне вечером при вооруженном налете на киоск суши на Московском проспекте, 183, преступники с пистолетом забрали два сейфа. В них лежали 140 тысяч рублей.