СМИ: Ан-26 «клюнул» в землю из-за сломавшегося закрылка

Техническая неисправность, скорее всего, стала причиной крушения Ан-26 Минобороны РФ в Сирии.

Об этом 10 марта пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на неназванный источник в военно-транспортной авиации. Как рассказал собеседник издания, при выпуске закрылков один из них (почему – неизвестно) просто вырвало, из-за этого воздушное судно сильно накренилось в сторону и «клюнуло» в землю, недотянув полукилометра до аэродрома.

«В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать», – отметил источник газеты.

Напомним, что раньше наряду с технической называлась погодная причина катастрофы. Якобы внезапный и довольно сильный порыв ветра (от 14 до 17 м/с) накренил Ан-26, и борт рухнул, потеряв равновесие.

Трагедия произошла 6 марта на авиабазе Хмеймим. При заходе на посадку транспортный самолет Ан-26 рухнул, погибли все, кто находился на борту. Это, по данным «Фонтанки», 39 человек, включая генерал-майора Владимира Еремеева.