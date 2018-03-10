Путин: Я никогда не ездил верхом на медведе

Президент Владимир Путин заявил, что никогда не ездил на медведе. Глава государства рассказал об этом, комментируя фотографии в Сети, на которых он изображен верхом на косолапом.

Путин посетовал, что его фотографиями в рабочей обстановке публика интересуется меньше, чем снимками на отдыхе (особенно теми, где он запечатлен с обнаженным торсом). Разговор о фотографиях первого лица зашел в интервью американскому телеканалу NBC News. Журналист поинтересовался у Путина, что значат его фотоснимки верхом на коне без рубашки. Президент РФ ответил, что так он расслабляется, отдыхает.

«На многих других снимках я запечатлен во время работы, но ими никто не интересуется», — посетовал он с улыбкой.

«Я видел фото, на котором я скачу верхом на медведе, — добавил президент (цитата «Ленты.ру»). — Но я еще никогда не ездил верхом на медведе. Но такие фотографии есть».

Впрочем, Владимир Путин не совсем прав. Общественность любит рассматривать кадры, где запечатлены и рабочие моменты. Так, например, в январе 2018 года интернет-пользователи обратили внимание на женщину, которую часто можно увидеть рядом с главой государства. «Фонтанке» удалось выяснить, что это за незнакомка.