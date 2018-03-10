Трамп показал игру со сценой теракта в московском аэропорту

Жестокость в видеоиграх обсудили в Белом доме. В беседе с конгрессменами и представителями гейм-индустрии президент США показал нарезку из роликов, в которой присутствовала сцена расстрела в московском аэропорту.

Как пишет The Verge 8 марта, встречу организовали после массового расстрела в школе Паркленда, где подросток убил 17 человек. По мнению президента США Дональда Трампа, жестокость в видеоиграх может провоцировать школьников на подобные поступки.

Трамп продемонстрировал ролики, в которых игроки убивают и пытают других персонажей. В частности, в нарезке присутствовали кадры из игры Call of Duty: Modern Warfare 2. По её сценарию, герой расстреливает пассажиров в московском аэропорту. Президент США поинтересовался у присутствующих, насколько это жестоко, а затем переложил ответственность за установление возрастных ограничений с властей на производителей игр.

В ответ представители индустрии видеоигр продемонстрировали исследования, которые не подтверждают связь между насилием на экране и в реальной жизни. Позже участники встречи заявили журналистам, что она была «странной» и непродуктивной.

Ранее сообщалось, что Николасу Крузу, расстрелявшему 17 человек в школе американского города Паркленд, предъявили официальное обвинение.