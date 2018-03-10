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Фонтанка.fi
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10.03.2018 10:40

Финляндия может изменить закон об иностранцах из-за беженцев

По данным миграционной службы Финляндии, просители убежища по несколько раз подают заявки на статус беженца, что позволяет им жить в стране годами. Нынешнее законодательство никак не ограничивает количество попыток. От заявителя лишь требуются новые основания. Этим правилом и пользуются приезжие, заявляя о смене религии или сексуальной ориентации. 

На данный момент финские суды рассматривают 7 тысяч повторных заявлений на предоставление статуса беженца. Некоторые пытаются получить защиту в Финляндии уже седьмой раз. 

Как сообщает Yle, Евросоюз хотел бы ограничить количество заявок, которые может подать один проситель убежища. Финляндия также собирается изменить закон об иностранцах, ограничив число попыток. По оценкам МВД республики, соответствующие изменения могут вступить в силу через год.


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