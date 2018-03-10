Россия отозвала заявку на вступление в ЦЕРН

Российская Федерация передумала становиться членом Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и отозвала свою заявку. Москва, имеющая статус страны-наблюдателя, подала заявку в декабре 2014 года после нескольких лет подготовки.

Как сообщает 10 марта «Медуза» со ссылкой на представителя ЦЕРНа Арно Марсолье, РФ официально уведомила организацию о своем шаге в конце 2017 года. Несмотря на это, в организации уверяют, что сотрудничество с Россией «сильно как никогда» и отзыв заявки никак на этом партнерстве не скажется.

«Страна не обязательно должна быть членом или ассоциированным членом ЦЕРНа, чтобы вносить большой вклад в его проекты», – заявила и сотрудница пресс-службы ЦЕРНа Софи Тезаури.

В Минобрнауки РФ отказ от членства в ЦЕРНе пока не комментируют.

Европейская ассоциация по ядерным исследованиям создана в 1954 году. Ее штаб-квартира находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. В ЦЕРН входят более 20 стран. В результате экспериментов, проведенных в ЦЕРН, было сделано много важных открытий. Например, именно здесь в 2012 году открыли новую элементарную частицу бозон Хиггса.Также в этой лаборатории запускали Большой адронный коллайдер – крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц.

Украина вошла в состав ЦЕРН в 2016 году, подав заявку, как и Россия, в 2014 году.