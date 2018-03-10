Экипажи ЗВО ударили электронными ракетами по противнику
Учебные бои в небе над Курской и Воронежской областью провели истребители и бомбардировщики Западного военного округа. Как сообщает 10 марта пресс-служба округа, в воздушном бою экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО защитили аэродром от воздушного удара «противника».
Истребители Су-30СМ перехватили воздушные цели, осуществили электронные пуски ракет по бомбардировщикам Су-34 условного противника. Также они приняли ближний маневренный воздушный бой, уйдя от воздушных средств поражения с помощью системы выброса ложных целей ППИ-26.
«Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано более 10 экипажей Су-30СМ и Су-34, которые выполнили не менее 6 самолето-вылетов каждый», – отметили в пресс-службе округа.