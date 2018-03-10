Экипажи ЗВО ударили электронными ракетами по противнику

Учебные бои в небе над Курской и Воронежской областью провели истребители и бомбардировщики Западного военного округа. Как сообщает 10 марта пресс-служба округа, в воздушном бою экипажи оперативно-тактической авиации ЗВО защитили аэродром от воздушного удара «противника».

Истребители Су-30СМ перехватили воздушные цели, осуществили электронные пуски ракет по бомбардировщикам Су-34 условного противника. Также они приняли ближний маневренный воздушный бой, уйдя от воздушных средств поражения с помощью системы выброса ложных целей ППИ-26.