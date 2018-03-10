В Дудергофке повысился уровень воды - подтоплено садоводство в Горелово

Подтопление садовых участков из-за повышения уровня воды в реке Дудергофке произошло в Красносельском районе Петербурга.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, 10 марта в восьмом часу утра оперативные службы выехали в поселок Горелово. Там из-за повышения уровня воды в реке Дудергофка (при том, что река полностью скована льдом) затопило территорию пяти участков садоводства «Константиновка». В садовых домиках воды нет.

«Поступающая вода не имеет возможность ухода по реке, так как поступала выше уровня льда. Проведен мониторинг устья р. Дудергофка, заторов не обнаружено. Поступившая вода на садовых участках замёрзла», – добавили в пресс-службе.

Спасатели вскрыли ледовое поле реки для минимизации последствий подтопления.

Напомним, что это уже не первое подтопление территорий в Петербурге за зиму. Так, в конце января река Ижора вышла из берегов: задетыми оказались улицы в поселке Усть-Ижора Колпинского района. После этого в Неву вышел ледокол «Невская застава», чтобы устранить заторы.