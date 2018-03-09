Путешествие Фимы из Минска с мешком на голове

Арестован ветеран "Бандитского Петербурга" с псевдонимом "Фима". Спецназы КГБ и ФСБ его довезли на перекладных из Минска во Всеволожск. Интересен и потерпевший, портрет Александра Ефимова — от советского банщика до светского льва.

Подозреваемого в приличном жульничестве реально авторитетного коммерсанта Александра Ефимова отправили в тюрьму до майских праздников. Так в свой выходной 9 марта решил всеволожский судья Сергей Римкевич. Защита требовала немедленно вынуть бизнесмена из клетки. Сам же мультимиллионер ничего толкового пояснить не смог – ему мешал мешок на голове.

Адвокат Ефимова Константин Кузьминых был во Всеволожске уже к 9 утра, хотя старт заседанию по избранию меры пресечения планировали дать в полдень. Он успел пообщаться с подзащитным. Это было не трудно. Местный изолятор временного содержания находится от здания суда в более чем шаговой доступности, тоже на улице Вахрушева. А в разговоре с 47news защитник охарактеризовал утреннее состояние своего клиента просто: "штатное".

В зале №10, где должны были избирать меру Ефимову, тоже обсуждали новости. Материалы дела еще не поступили, а в кабинете уже говорили о том, что Всеволожский горсуд выходит "на транснациональный уровень". Это всё итог перипетий с задержанием решившего уехать в Европу Ефимова. Петербуржца взяли в аэропорту столицы Белоруссии и доставили в Ленобласть при полном уважении и конвое спецназа "Альфа" ФСБ и КГБ.

Шутки смолкли, когда два оперативника ввели в зал непосредственно Ефимова. Куртка, джинсы, на голове вязаная чёрная шапка.

Заседание решили проводить в закрытом режиме. Причина – в материалах, предоставленных суду, есть данные оперативно-розыскных мероприятий. Можно подумать, в суде над карманным вором этих ОРМ нет.

Прозвучал пункт 4 статьи 159 УК – "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". А защита Ефимова решила определить, когда именно начали тикать 48 часов задержания. Адвокат Кузьминых начал с Конвенции о правах человека и того, что его подзащитного необходимо немедленно "освободить из железной клетки". По его словам, 48 часов задержания истекли, Ефимов до сих пор в глаза не видел постановления о возбуждении уголовного дела, повестки ему никто не присылал, а у любого обладателя загранпаспорта с визой есть полное право ездить по заграницам. Попутно выяснилось, что конечной целью Ефимова была не Вена, а Прага.

– Пересёк границу с Белоруссией 6 марта. Был в зале аэропорта Минска, ожидал посадки на рейс. Подошли двое сотрудников. Попросили документы. Взяли паспорт. Предложили проследовать за ними. Вывели с территории аэропорта. Там уже ждала машина милиции. Целый день провел в различных кабинетах. Потом привезли в какое-то центральное здание. Затем на голову надели мешок. Везли на каких-то машинах. Сняли мешок с головы уже утром 8 марта во Всеволожске.

В итоге сошлись на том, что моментом задержания Ефимова надо считать момент пересечения белорусско-российской границы. Но поскольку у него на голове был мешок, определить это время оказалось проблематично. Прозвучала робкая идея допросить оперативника ФСБ, составлявшего рапорт о задержании Ефимова и доставлявшего его во Всеволожск. Но идею убрали, как вредную системе Госбезопасности.

А в чём именно подозревают Ефимова, сложилось впечатление, он и сам не понимает. Во всяком случае, он сбивчиво говорил о каком-то человеке, которому возмещает ущерб и выплачивает проценты. Но связи с мошенничеством не видел.

47news узнал сам: в 2016 году номинальная компания ранее арестованного номинального Алексея Кутузова оформила 2 Га земли в Колтушах, что были проданы бизнесмену из Мурманска, торгующему морепродуктами, 50-летнему Александру Гарнику, за 50 млн рублей. Если перевести версию следствия на бытовой язык, то и Кутузову, и фактическому организатору Ефимову вменяют двойные продажи. Так, в деле два потерпевших. Один – Гарник, который не ведая, приобрел украденную землю и успел построить на ней дом, вложив еще 50 млн рублей. Второй – тот, что с удивлением узнал, что его земля продана.

Когда Ефимова попросили сказать что-нибудь, из-за чего его не надо арестовывать, он заявил:

– Я сейчас по другому делу прохожу. По вымогательству. Потерпевший. Теряю зрение на левый глаз. Координация не та. А там уже с десяток человек арестовано.

– Так вы сейчас про болезнь говорите или об угрозе жизни?

– У меня пять детей.

Вспомним: так как Ефимов считается ветераном организованного движения в Петербурге, то старая гвардия с упоением обсуждала его заявление в полицию на такого же опытного пирата 90-х Ашота Восканяна. Недавно Ашот вышел из тюрьмы на подписку о невыезде, а Ефимов займет его место.

На принятие решения по Ефимову у судьи ушло минут пятьдесят. Итог — два месяца под стражей.

59-летнего Александра Евгеньевича Ефимова выводили через главный вход. На этот раз он накинул капюшон.

– Купи мне там тапочки, - бросил он адвокату уже практически на вахтёрской "вертушке".

– Через полчаса принесу. Всё знаю, что надо и тапочки, и принадлежности и мыло, - пообещал адвокат Кузьминых, и это он точно выполнит.

Ну а теперь, как и обещали – потрет ньюсмейкера, о котором сегодня пишут многие СМИ России и не России. В некоторых сообщениях Александра называют вором в законе, хочется как-то унять эту прелестную чушь.

По рождению Александр абсолютно ленинградский. Типичный парень с Охты, с проспекта Металлистов. Отец – из рабочих, мама – из лужских крестьян. Школа как у всех. Но уже к концу 70-х Александр правильно почуял время, где бармен и таксист уже ценились выше, чем физик или преподаватель. К тому же в эти годы советский общепит объявляет набор спортсменов. Крепкая молодежь приходит на смену пенсионерам-швейцарам, что уже не могли справиться с потоком ярких персонажей в ресторанах города. Александр проходит ступени гардеробщика, бармена, потом чуть в сторону – побывал и банщиком. То есть становится уважаемым человеком еще до перестройки.

Заметим, этим путем прошли почти все. Не в обиду, но тот же не хозяин Выборга Александр Петров начинал с лифтера в гостинице "Дружба". А враг государства №1 (по мнению А.И. Бастрыкина) Кумарин — с продавца мороженого в кафе "Космос" на Светлановском. А вырвавшийся из испанских застенков Геннадий Петров — кладовщиком в отеле-кемпинге "Ольгино". Продолжать?

К старту кооператорского движения – ему 30 лет, а дела он ведет из кафе "Встреча" на Таллинской улице. Там часто бывают представители будущего "тамбовского" клана, а вокруг него собираются духовитые ребята. То краеведение настолько густо, что можно находить совпадения до бесконечности. Например, в соседнем доме жил будущий фактический кукловод Выборга Илья Трабер, кто сегодня внимательно смотрит на порт Усть-Луга.

Ефимов открывает первый кооператив с честным названием "Саша". Улыбаться не стоит. Все миллиардеры России начинали с этого. И если в юности Александр знал, что власть у начальника треста ресторанов и столовых и у начальника отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности, а значит, и носил туда, то в начале 90-х он увидел власть "тамбовских". Можно сколько угодно кривиться, но оно было так.

Он приобретает этаж в известной "Башне Иванова" в доме 35 по Таврической улице. Четвертый – его. Пятый – Геннадия Петрова, кто последний раз воистину прогремел при аресте в Испании. Шестой – до сих пор у Владимира Барсукова-Кумарина. Вот настоящая вертикаль.

Ефимов практически первым начал переводить рэкет в покровительство с человеческим лицом. Он создает охранное предприятие "Скорпион", и его мало видят на стрелках. Он не тот, кто готов при оскорбительных словах идти до конца. Он не гангстер, щепетильно относящийся к репутации. Понимает, что рано или поздно у государства будет на один патрон больше, и начинает спонсировать. И открыто, и доверительно. Но на то и государство, что у него много голов. Всех не накормишь.

В 1996 году его (так же как и 6 марта перед обыском) предупреждают об опасности, и он уезжает в Крым. Но к 1997 году оказывается в "Крестах" по обвинению в вымогательстве у владельца рыбного порта (как и сегодня – потерпевший связан с рыбой. Его приговорили к пяти годам.

Как в советские годы каждый нормальный знал, что "нефть" за барной стойкой, так и Ефимов понял, что такое всеволожская земля. Его именье на десятке гектаров со своей церковью и несколькими домами в Колтушах. Журналист не измерял, но, похоже, его территория превосходит площадь Новых Крестов.

Ефимов умеет дружить и прогибаться. Когда он отбывал наказание в "Яблоневке", то устроился бригадиром столовой, а когда в колонию приезжал первый заместитель УФСИН Рулев, Александру не в тягость было самому накрывать. Он и сегодня за правильным столом, если надо, наколет вилочкой буженину с хреном и поднесет. Умеет, умеет быть вежливым. На нем уже светский лоск заботами молодой жены. Ему приятно фотографироваться в глянцевых журналах. А хватка не слабеет.

Александр Калинин, Евгений Вышенков,

Читайте подробнее на 47news.