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09.03.2018 22:02

Захарченко сравнил обвинение СБУ в подготовке к теракту с дешевым боевиком

Данные Службы безопасности Украины (СБУ) о планах переворота в Киеве похожи на сценарий дешевого американского боевика. Об этом говорится в заявлении главы ДНР Александра Захарченко, размещенном на официальном сайте самопровозглашенной республики.

«С Владимиром Рубаном встречался только по вопросам обмена пленными. Достаточно давно. Что касается сценария переворота, который представлен СБУ, то он похож на сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира», — отмечает Захарченко.

Глава ДНР добавил, что если в обвинении Рубана «есть часть правды, то я рад, что на Украине находятся люди, которые готовы снести этот гнилой продажный режим. Что касается нашего участия, я неоднократно говорил, что на связи с нами находятся группы сопротивления со всей Украины. Но это группы, которые борются за нормальное будущее народа Украины с бандеровцами. И эти группы продолжают действовать»

9 марта глава СБУ Василий Грицак обвинил руководителей ДНР Захарченко и Александра Тимофеева в причастности к подготовке терактов в Киеве вместе с главой организации «Офицерский корпус» Владимиром Рубаном, которого накануне задержали на линии соприкосновения территорий подконтрольных Киеву и самопровозглашенным республикам Донбасса.

Рубан известен с начала конфликта в Донбассе тем, что взял на себя роль переговорщика от лица киевских властей при организации обмена пленными с властями Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: Лента.ру


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