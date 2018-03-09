Путин допустил возможность работы фигурантов «списка Мюллера» на США

Россияне, которых спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в американские выборы, могли работать на США. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу NBC. Фрагмент разговора опубликован в Twitter утреннего шоу Today, которое выходит на канале.

В разговоре с ведущей он назвал отношения России и США сложными. «Вы назвали мне часть физических лиц, некоторые лица, и сказали мне, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов», — сказал он и подчеркнул, что среди обвиненных «с таким же успехом» могли оказаться и американцы.

«Всплыли какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши политические процессы», — заявил Путин.

Офис Мюллера 16 февраля опубликовал список россиян, которые, по мнению расследования американской стороны, причастны к вмешательству в выборы в США. В списке значатся 13 человек и организаций, в том числе бизнесмен Евгений Пригожин и располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований. Вашингтон и прежде неоднократно обвинял Россию во вмешательстве в американские выборы, однако российская сторона отвергает все обвинения.