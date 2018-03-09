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09.03.2018 20:39

Посольство обвинило СМИ Норвегии в нагнетании русофобии

Российское посольство в Осло ответило в фейсбуке на обвинения генерал-лейтенанта Мортена Хага Лунде, который обвинил Россию в отрабатывании нанесения ударов по целям в Норвегии.

«Публикации в СМИ, появившинся после того, как служба разведки опубликовала 5 марта 2018 года свой новый отчет о том, что «Россия отрабатывает атаки» на норвежские объекты, где утверждается, что «такое поведение не способствует добрососедским отношениям между Норвегией и Россией, снижает доверие и стабильность на севере», а также «создает проблемы с сигналом GPS на всей территории Норвегии» — не что иное, как продолжение необоснованной линии конфронтации для формирования общественного мнения в антирусском направлении», — говорится в тексте сообщения.

Дипломаты также подчеркнули, что полеты, о которых идет речь, совершались в 150 км от территориальных вод Норвегии, в то время как норвежская сторона не предоставила никаких доказательств того, что были нарушены какие-либо нормы международного права.

Источник: Газета.ру


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