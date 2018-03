Сухогруз в Финском заливе терпит бедствие вторые сутки - идут переговоры о буксировке

Работы по спасению грузового судна Glory Hongkong, которое терпит бедствие к западу от острова Гогланд в Финском заливе, продолжаются, ситуация тяжёлая, сообщили "Фонтанке" в Береговой охране Финляндии.

Сигнал бедствия с шедшего в Петербург 180-метрового сухогруза под панамским флагом поступил в 12.41 по финскому времени 8 марта, вечером начали откачивать воду, которая с 5 метров до старта работы помп поднялась ещё на 1 – 2 метра, но к утру 9 марта откачку прекратили, поскольку уровень воды не снижался. Работы по откачке переместились в соседний отсек, куда тоже попала вода. Течь из машинного отделения в соседнее устранили к вечеру. Транспортная компания ведет переговоры с компанией-спасателем.

"Многие, наверное, задаются вопросом, почему это длится так долго. Мы следим, чтобы жизни людей были вне опасности, и предотвращаем ухудшение ситуации. Судовладелец должен заключить договор о спасении или буксировке с коммерческой компаний, и переговоры часто занимают определённое время", – прокомментировали в Береговой охране Финляндии, добавив, что в их задачи входит также защита окружающей среды в заливе.

Tilanne aluksella on vakaa. Konehuoneesta toiseen ruumaan päässyt vesivuoto on saatu tyrehtymään ja ruuman tyhjennys on onnistunut. Varustamo neuvottelee edelleen hinauksesta. Aiemmin tehtävästä vapautettiin Nordica, paikalla vielä VL Tursas, Kindral Kurvits, Halli sekä Atlas. pic.twitter.com/P6geJ70ewD

— Merivartiosto – SLMV (@Merivartiosto) 9 марта 2018 г.