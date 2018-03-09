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Фонтанка.fi
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09.03.2018 20:47

Сухогруз в Финском заливе терпит бедствие вторые сутки - идут переговоры о буксировке

Работы по спасению грузового судна Glory Hongkong, которое терпит бедствие к западу от острова Гогланд в Финском заливе, продолжаются, ситуация тяжёлая, сообщили "Фонтанке" в Береговой охране Финляндии.

Сигнал бедствия с шедшего в Петербург 180-метрового сухогруза под панамским флагом поступил в 12.41 по финскому времени 8 марта, вечером начали откачивать воду, которая с 5 метров до старта работы помп поднялась ещё на 1 – 2 метра, но к утру 9 марта откачку прекратили, поскольку уровень воды не снижался. Работы по откачке переместились в соседний отсек, куда тоже попала вода. Течь из машинного отделения в соседнее устранили к вечеру. Транспортная компания ведет переговоры с компанией-спасателем.

"Многие, наверное, задаются вопросом, почему это длится так долго. Мы следим, чтобы жизни людей были вне опасности, и предотвращаем ухудшение ситуации. Судовладелец должен заключить договор о спасении или  буксировке с коммерческой компаний, и переговоры часто занимают определённое время", – прокомментировали в Береговой охране Финляндии, добавив, что в их задачи входит также защита окружающей среды в заливе.

 

 

На месте происшествия дежурят катер береговой охраны Финляндии Tursas, ледокол Nordica финской госкомпании Arctia Oy, буксир Atlas финской компании Alfons Håkans, катер береговой охраны Эстонии Kindral Kurvits и многоцелевое судно ВМФ Финляндии Halli для ликвидации разливов нефтепродуктов, которое доставило дополнительные помпы для откачки воды. На борту буксира – сотрудники береговой охраны из Котки и спасатели региона Кюменлааксо. По последним данным marinetraffic.com, там же находится ещё эстонский буксир H. Kanter.

Вертолёт ВВС Финляндии NH90 и вертолёт морского центра спасения Эстонии в состоянии готовности на случай эвакуации. На борту сухогруза – экипаж из 22 человек.

 

 


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