БК "Зенит" сравнял счет в серии с "Реджо-Эмилией" в четвертьфинале Еврокубка
Победой баскетбольного клуба "Зенит" завершился второй матч четвертьфинала Еврокубка против итальянской команды "Реджо-Эмилия". Петербуржцы выиграли со счётом 91:77 (20:18, 15:21, 29:21, 27:17).
Лидерами "Зенита" по очкам стали Евгений Воронов (22), Кайл Курич (16) и Малькольм Гриффин (12).
У "Реджо-Эмилии" больше всех набрали Жулиан Райт (13), Манучар Маркоишвили (13), Жален Рейнолдс (12).
Напомним, что первый матч в Италии завершился поражением петербуржцев 61:75. Третья решающая игра состоится 14 марта в Италии.