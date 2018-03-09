БК "Зенит" сравнял счет в серии с "Реджо-Эмилией" в четвертьфинале Еврокубка

Напомним, что первый матч в Италии завершился поражением петербуржцев 61:75. Третья решающая игра состоится 14 марта в Италии.

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