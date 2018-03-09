«Аллегро» опаздывает в Петербург на полтора часа

Из-за технической неисправности скоростной поезд «Аллегро» приедет в Петербург из Хельсинки с опозданием. В пункте назначения он должен был быть в полвосьмого вечера 9 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, поезд №786 задержался на станции Лахти на территории Финляндии. По предварительной информации, технические сложности возникли у другого, стыковочного состава. Сейчас время опоздания составляет почти два часа, однако ожидается, что как только поезд пересечёт границу, он сможет сократить задержку до полутора часов. Предварительно ожидается, что в Северную столицу «Аллегро» приедет не раньше девяти вечера.