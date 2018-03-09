За передачу взятки руководству Северо-Западной таможни арестован бывший сотрудник

В Петербурге помещен под домашний арест экс-оперативник таможни Захар Сычев. Он подозревается в исполнении роли посыльного при подкупе руководства Северо-Западного таможенного управления.

Как сообщает 9 марта объединенная пресс-служба судов Петербурга, Приморский районный суд вынес постановление о домашнем аресте Сычева на два месяца, до 5 мая.

«В ходатайстве следствия о заключении Сычева под стражу отказано», – уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении бывшего таможенника возбуждено по статье 291.1 УК «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере». По версии следствия, через Сычева в 2016 году некое лицо передавало в Санкт-Петербурге неустановленному должностному лицу Северо-Западной оперативной таможни СЗТУ не менее 1 млн рублей за лень, а именно – отсутствие мероприятий таможенного контроля в отношении определенных грузов, перемещаемых контрабандным способом.

Сычев вину не признает. По данным 47News, дело о взятке касается Ивангородского таможенного поста Кингисеппской таможни СЗТУ.