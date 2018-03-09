«Успех бизнеса в России - доверие, а не выпитая водка»

Чтобы наладить отношения с российскими партнёрами по бизнесу, можно и в лес за грибами пойти, считают финские эксперты. А самый большой потенциал для сотрудничества России и Финляндии – у проектов в сфере энергетики и экологии.

На международном бизнес-форуме TID, который проходил 8 – 9 марта в финском Порвоо, обсуждали развитие торгово-экономических связей с Россией и продвижение чистых технологий. Опытные бизнесмены поделились с молодыми финскими предпринимателями секретами успешного продвижения в России.

Старший советник президента фонда «Сколково», известный финский предприниматель Пекка Вильякайнен (Pekka Viljakainen), прозванный Бульдозером из-за репутации человека, способного решать самые сложные бизнес- и политические задачи, возникающие в процессе управления транснациональной корпорацией, выступая на форуме, обратил особое внимание на то, как важно установить с российскими партнерами доверительные отношения. При этом он отметил, что во главу угла ставится компетентность и профессионализм.

«Важно, чтобы русские убедились, что вы являетесь высококачественным профессионалом, и поверили в долгосрочность ваших намерений в развитии сотрудничества, – заявил Вильякайнен. – При работе в России важны также личные отношения, но и тут нужно помнить: успех бизнеса кроется в доверии, а не в количестве выпитой водки. Личные отношения, помимо рабочих моментов, можно выстраивать и в совместных походах в лес за грибами или в театры на концерты».

Помимо Пекки Вильякайнена на мероприятии, проводимом при поддержке МИДа Финляндии, Центральной торговой палаты Финляндии, Агентства развития и поддержки инноваций Tekes, Агентства кредитования инноваций Finnvera и муниципалитетов Южной и Восточной Финляндии, выступили лидеры ведущих финских предприятий, завязанных на торговле с Россией. С российской стороны в Порвоо выступили посол России в Финляндии Павел Кузнецов, и. о. торгового представителя РФ в Финляндии Сергей Синельников и бывший торговый представитель РФ в Финляндии, доктор экономических наук Валерий Шлямин. Основными участниками форума стали бизнесмены южного региона Финляндии Уусимаа, а на открытую часть дискуссий пришло большое количество студентов торгово-коммерческого лицея города Порвоо.

Особый интерес собравшихся вызвал опыт сотрудничества российского концерна «Яндекс» с городом Мянтсяля, в котором в 2016 году компания открыла дата-центр. Особенностью конструкции этого комплекса является возможность использования тепла, выделяемого серверами, для отопления жилых домов. Как сообщил на форуме исполнительный директор Центра развития предпринимательства Мянсяля (Mäntsälän Yrityskeskus) Харри Кари (Harri Kari), в настоящее время теплом от серверов «Яндексом» обеспечивается более 40% жилого фонда города Мянтсяла, городка снаселением около 21 тыс. человек. В настоящее время прорабатывается проект о передаче опыта российско-финляндского сотрудничества в другие регионы. В частности, рассматривается тема об отоплении от тепла дата-центров тепличного хозяйства площадью 10 га.

Как заявил «Фонтанке.ру» Валерий Шлямин, за подобными инновационными проектами – потенциал развития экономических связей. Примером тому могут быть инновационные предприятия при Петрозаводском государственном университете, которые в 2017 году по заявкам финских фирм разработали проектов более чем на два миллиона евро. По мнению выступавших, российско-финляндское торгово-экономическое сотрудничество в перспективе будет развиваться не за счет увеличения энергоносителей, а за счет внедрения современных технологий, особенно в сфере энергосбережения и решения экологических проблем.

Леониид Лааксо