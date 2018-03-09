Бараку и Мишель Обаме предложили контракт на телешоу

Стриминговый сервис Netflix предложил бывшему президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель снять телешоу, посвященное «вдохновляющим историям». Об этом со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ходом переговоров, пишет The New York Times.

Никаких деталей предстоящего шоу, а также примерных сроков его выхода в эфир издание не приводит. Предполагается, что бывший президент мог бы выступать модератором дискуссий по различным вопросам, а Мишель Обама — посвятить шоу здоровому питанию и другим темам, которыми она занималась в Белом доме.

При этом интерес в подписании контракта с Бараком и Мишель Обамой проявляли другие стриминговые сервисы — Apple и Amazon. Какую сумму супругам предложил Netflix, неизвестно.

Источники газеты подчеркнули, что Барак Обама не намерен использовать передачу, чтобы критиковать политику его преемника Дональда Трампа.

По одной из идей, Обама мог бы выступить модератором по темам, которыми он занимался на посту президента, — здравоохранение, избирательные права, иммиграция, внешняя политика, изменение климата.

Барак и Мишель Обама за год, прошедший после окончания президентского срока, не заняли каких-либо государственных или корпоративных должностей. Сообщалось, что они подписали контракт на написание мемуаров на сумму более 60 миллионов долларов.