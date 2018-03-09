Эстония выдала разрешение на строительство газопровода Balticconnector

Кабинет министров Эстонии 8 марта выдал разрешение государственной энергетической компании Elering на строительство газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Balticconnector пройдёт от эстонского портового города Палдиски по дну Финского залива до города Инкоо на юге Финляндии. "Разрешение дано на сооружение газопровода в особой экономической зоне Эстонии, его длина в эстонских водах составит примерно 32,8 километра", – уточнили в правительстве.

В финском Инкоо в феврале 2018 года началось строительство компрессорной станции. Вторая появится на другой стороне залива.

Проект на 75% финансируется Евросоюзом – в августе 2016-го Еврокомиссия одобрила выделение 187,5 млн евро. Завершить строительство планируется к 2020 году. Предполагается, что Balticconnector будет способствовать появляению единого газового рынка Финляндии и стран Балтии.